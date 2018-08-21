На Ставрополье судью отправили в отставку из-за видео с голой девушкой

ПЯТИГОРСК, 21 авг — РИА Новости. Квалификационная коллегия судей единогласно проголосовала за отставку председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова после видеозаписи с обнаженной девушкой на автозаправке, сообщил РИА Новости представитель Ставропольского краевого суда.

В интернете распространилась видеозапись, на которой человек, похожий на судью Макарова, находится на автозаправке в компании обнаженной девушки и снимает на камеру телефона, как она делает покупки в магазине.

"Коллегия проголосовала единогласно за отставку Макарова, на заседании его не было, поэтому объяснений поступка не последовало", — сказал собеседник агентства.