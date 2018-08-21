Суд продлил арест главе карельского "Мемориала" на два месяца

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 авг — РИА Новости. Петрозаводский городской суд на два месяца — до 26 октября продлил срок ареста главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву по делу о насильственных действиях сексуального характера, сообщил журналистам адвокат Виктор Ануфриев.

"Продлили по 26 октября", — сказал Ануфриев после рассмотрения ходатайства следствия в суде. По его словам, он просил суд назначить домашний арест, так как Дмитриев нарушил правила подписки о невыезде, когда ранее выехал из города по личной инициативе.

Ходатайство следователя было направлено в суд в рамках нового уголовного дела, возбужденного в отношении Дмитриева в июне по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". По версии следствия, с 2012-го по 2016 год Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Сам он вины не признает.

Дмитриев был задержан при попытке выехать из Петрозаводска. Суд санкционировал его арест, после чего Дмитриев проходил психолого-психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербурге и был этапирован в карельскую столицу 18 августа.

Петрозаводский горсуд 5 апреля оправдал Дмитриева по статьям об изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней, однако признал виновным в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия, приговорив по этой статье к ограничению свободы на 2,5 года. Позже, 14 июня, Верховный суд Карелии отменил приговор и отправил дело на пересмотр.

По версии следствия, Дмитриев на протяжении нескольких лет фотографировал обнаженную малолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии, а также незаконно хранил основную часть одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения. Обвинение просило назначить ему 9 лет колонии строгого режима. По этому делу Дмитриев остается под подпиской о невыезде. Обвиняемый не признал вины.