Нетиевский обвинил директора "Уральских пельменей" в выводе активов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал заявление в СК РФ по Свердловской области, в котором указал на вывод активов со счетов компании "Идея Фикс медиа" (50% принадлежит студии Нетиевского) нынешним директором шоу Евгением Орловым, сообщил он РИА Новости.

"Вчера подал (заявление в Следственный комитет) о выводе Орловым активов моей компании "Идея Фикс медиа". Он вывел и деньги, и права на лицензионные записи концертов, нанес ущерб компании, который мы оцениваем в 330 миллионов рублей", – сказал Нетиевский РИА Новости.

По его словам, Орлов был принят в "Идея Фикс медиа" в 2012 году, а спустя четыре года обнаружилось, что он перевел средства фирмы на созданную им компанию "Уральские пельмени продакшн".

Нетиевский отметил, что неоднократно обращался с заявлениями в различные инстанции, но ход делу так и не был дан. "В правоохранительные органы были поданы несколько заявлений, три в Москве и одно в Екатеринбурге, но дело не двигалось. Поэтому я их объединил и написал такую консолидированную жалобу, заявление в Следственный комитет. Надеюсь, что его рассмотрят и дадут правовую оценку действиям Евгения Орлова", – добавил экс-директор "Уральских пельменей".

В областном управлении СК РФ не смогли предоставить РИА Новости информацию о движении заявления Нетиевского.

Нетиевский и его студия First Hand Media вели несколько судебных разбирательств с "Уральскими пельменями". В частности, он выиграл два дела, в которых оспаривал свое отстранение от должности директора, в том числе добился от коллектива компенсации своих судебных расходов. В июле пермский суд подтвердил решение нижестоящего арбитража, который отклонил иск участников "Уральских пельменей" о взыскании с Нетиевского около 40 миллионов рублей.

Вместе с тем, арбитраж Москвы в октябре 2017 года полностью отклонил иск First Hand Media Нетиевского к восьми участникам телевизионного шоу и ряду других лиц о взыскании 107,8 миллиона рублей. Истец требовал признать незаконными более 20 заключенных в 2016 году договоров займа, по условиям которых ООО "Идея Фикс Медиа" выдало займы 14 заемщикам. Истец заявил в суде, что выдача займов была выводом активов из предприятия и нарушила его право на получение дивидендов за 2016 год.