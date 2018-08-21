В ОНК рассказали подробности о беспорядках в пермской колонии

ПЕРМЬ, 21 авг — РИА Новости. Протест побудил двух заключенных в пермской колонии на членовредительство во время беспорядков, сообщил РИА Новости председатель местной общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных Георгий Ситников.
"Насколько я знаю, осужденные были помещены в штрафной изолятор вследствие неповиновения. Как протест на действие администрации, двое из них нанесли себе телесные повреждения", — сказал Ситников.
По его словам, члены пермской ОНК были в колонии в июле, тогда им поступило много жалоб от заключенных на незаконное, на их взгляд, и необоснованное помещение в штрафной изолятор. Кроме того, отметил Ситников, были вопросы к оказанию медицинской помощи.
Глава ОНК предположил, что после произошедшего члены комиссии совместно с сотрудниками аппарата уполномоченного по правам человека вновь посетят эту колонию "для личной беседы с осужденными и выяснения всех обстоятельств произошедшего".