В ОНК рассказали подробности о беспорядках в пермской колонии

ПЕРМЬ, 21 авг — РИА Новости. Протест побудил двух заключенных в пермской колонии на членовредительство во время беспорядков, сообщил РИА Новости председатель местной общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных Георгий Ситников.

Ранее СК сообщил, что осужденные в пермской колонии номер 37 пытались организовать массовые беспорядки. По версии СК, они напали на другого заключенного "из мести за содействие, оказанное им администрации". ГУФСИН по региону заявило, что пять заключенных колонии, где отбывают наказание бывшие силовики, не подчинились законным требованиям сотрудников учреждения, после чего осужденных поместили в штрафной изолятор. Ведомство отметило, что зачинщики "провоцируют своим поведением и нарушают дисциплину, пытаясь таким образом сместить требовательного начальника колонии".

"Насколько я знаю, осужденные были помещены в штрафной изолятор вследствие неповиновения. Как протест на действие администрации, двое из них нанесли себе телесные повреждения", — сказал Ситников.

По его словам, члены пермской ОНК были в колонии в июле, тогда им поступило много жалоб от заключенных на незаконное, на их взгляд, и необоснованное помещение в штрафной изолятор. Кроме того, отметил Ситников, были вопросы к оказанию медицинской помощи.

"Мы проводили проверку по тем материалам, которые были нам доступны в самом исправительном учреждении. Жалобы частично подтвердились, частично были обоснованы. Допустим, мы обнаружили длительное ненаправление на стационарное лечение", — пояснил Ситников.

Глава ОНК предположил, что после произошедшего члены комиссии совместно с сотрудниками аппарата уполномоченного по правам человека вновь посетят эту колонию "для личной беседы с осужденными и выяснения всех обстоятельств произошедшего".