В Чечне умер подросток, взорвавший себя при нападении на полицейских

ПЯТИГОРСК, 21 авг — РИА Новости. Юноша, взорвавший себя в ходе нападения на полицейских в селе Мескер-Юрт в Чечне, скончался в больнице, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.

Он был единственным уцелевшим участником серии нападений на полицейских, однако полученные им ранения оказались не совместимы с жизнью.

"Юноша по фамилии Ахтаханов скончался в больнице, это брат одного из напавших на Шалинский РОВД, он взорвал себя в селе Мескер-Юрт", — сказал собеседник агентства.

Как сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров, группа молодых людей в понедельник попыталась "совершить резонансные преступления" в республике, чтобы омрачить празднование Курбан-байрама.

В результате нападений пострадали несколько полицейских, но среди силовиков обошлось без жертв. По предварительным данным, нападавшие были подростками из Шалинского района, им было не больше 18 лет.