В Москве столкнулись автобус и грузовик

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Автобус и грузовик столкнулись во вторник днем на севере Москвы, один пострадавший доставлен в больницу медицинским вертолетом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Московского авиационного центра (МАЦ).

"На улице Дубнинская произошло ДТП с участием автобуса и микрогрузовика. Экипаж санитарного вертолета эвакуировал одного пострадавшего в специализированное лечебное учреждение Москвы", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, ДТП произошло возле дома №85 на Дубнинской улице. Обстоятельства происшествия и количество пострадавших уточняются.