В Чите мужчина забыл в троллейбусе миллион рублей

КРАСНОЯРСК, 21 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции нашли в Чите пожилого иногороднего мужчину, забывшего в троллейбусе сумку с вещами и 1 миллион рублей, вернули потерянное и устроили его в гостиницу, сообщает во вторник пресс-служба краевого главка МВД.

По ее данным, сообщение о подозрительной сумке поступило в полицию от кондуктора троллейбуса. При осмотре сумки полицейские обнаружили личные вещи, несколько пачек денежных купюр на 1,062 миллиона рублей и документы на имя жителя города Петровск-Забайкальский 1937 года рождения.

Сообщается, что полицейские в итоге нашли пожилого мужчину. Тот рассказал, что находится в Чите проездом и, выходя из троллейбуса, забыл там свою сумку.

"Видя растерянное состояние пожилого человека, полицейские предложили свою помощь в зачислении денежных средств на банковский счет, чтобы защитить его от возможных преступных посягательств. Они проводили 81-летнего мужчину в ближайшее отделение банка, где помогли совершить денежную операцию. После чего сопроводили до гостиницы и помогли устроиться", — сообщает пресс-служба.