На Урале проверяют информацию о разрушении древнего памятника культуры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг — РИА Новости, Ольга Ерачина. Прокуратура в Свердловской области проведет проверку информации об угрозе уничтожения памятника культуры "Сагра-2", возраст которого составляет более пяти тысяч лет, сообщила РИА Новости во вторник представитель надзорного ведомства региона.

Ранее СМИ сообщили, что в районе памятника ведутся работы по добыче щебня.

"По данному сообщению будет проведена проверка. В рамках проверки будет осуществлен выезд сотрудников прокуратуры с участием специалистов на место. В качестве специалистов они берут представителей ГКУ СО "Березовское лесничество" и министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Будет дана правовая оценка фактам, указанным в сообщении", — сказала собеседница агентства.

Представитель регионального минприроды сообщила РИА Новости во вторник, что министерство не планирует проводить проверку по факту угрозы уничтожения "Сагры-2", так как этот вопрос не находится в ведении министерства. "Это памятник культуры, определенный Минкультом. Но, видимо, Минкульт передал полномочия министерству по управлению госимуществом Свердловской области. Они и должны провести проверку", – уточнила представитель минприроды.

Она добавила, что разрешение на добычу щебня и вырубку леса в районе памятника выдавалось, однако работы должны были проводиться в пределах определенных границ.