В Новой Москве ребенок впал в кому после проведенной на дому операции

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Ребенок впал в кому в Новой Москве после операции, проведенной в домашних условиях, сейчас врачам удалось стабилизировать его состояние, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

"Днем 20 августа 2018 года мужчина, находясь в поселке Десеновское на территории Новой Москвы, провел мальчику 2016 года рождения хирургическую операцию, в результате чего у ребенка начались судороги и анафилактический шок. В состоянии комы он был доставлен в городскую клиническую больницу", — сказала Иванова.

По ее данным, врачи оказали ребенку квалифицированную медицинскую помощь, он вышел из комы и находится в стабильном состоянии. Со слов родителей, мужчину, который проводил хирургическое вмешательство, им посоветовали знакомые.

"Следствием выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также следователями проверяется наличие медицинского образования у мужчины, проводившего хирургическую операцию мальчику", — сказала Иванова.