В Сочи задержали мужчину, который находился в международном розыске

СОЧИ, 21 авг — РИА Новости. Пограничники задержали на российско-абхазской границе в Сочи мужчину, который три года находился в международном розыске, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

"В МАПП "Адлер" пограничники задержали россиянина, который находился в международном розыске. С 2016 года его разыскивали власти Республики Молдова. Выяснилось, что молодой человек проходил по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотических средств. Пока велись следственные действия, 32-летний россиянин успел выехать из республики и скрыться на родине", — сообщает пресс-служба ведомства.

Задержанного передали сотрудникам полиции города Сочи, проводится разбирательство, уточняет погрануправление.