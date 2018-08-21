После массового отравления на стройке в Подмосковье погиб один человек

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В подмосковных Котельниках 26 человек пострадали от отравления, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Один из них скончался, 23 доставили в Люберецкую районную больницу №1, в Раменское инфекционное отделение, а также в Люберецкую районную больницу №2. Инцидент произошел на стройке, все пострадавшие — граждане Узбекистана.

"Они получают всю необходимую медицинскую помощь. Двое пострадавших от госпитализации отказались, один скончался до приезда скорой помощи", — отметили в Минздраве.

Всего на месте работали семь бригад скорой помощи, две бригады Центра медицины катастроф. Состояние пострадавших врачи оценили как удовлетворительное.

Источник РИА Новости в экстренных службах региона уточнил, что пищевое отравление строители получили еще 18 августа по адресу: улица Сосновая, дом 2, корпус 4.

"После ухудшения самочувствия и безуспешного самолечения 25 человек обратились в ССМП городского округа Котельники", — добавил собеседник агентства.

По его словам, одному из строителей 88 лет. Предварительный диагноз — гастроэнтерит. По данным стройнадзора Московской области, рабочие возводили ЖК "Оранж Парк".

"Есть данные, что рабочие отравились в субботу во время отдельного празднования, когда они употребляли в пищу свои продукты. Они пожаловались на плохое самочувствие, не вышли на работу, но не просили их госпитализировать. Когда состояние ухудшилось, мы принудительно немедленно госпитализировали всех пострадавших", — сказал сотрудник генподрядной компании BOES Construction.

Представитель компании добавил, что они предоставляют организованное питание рабочим с помощью кейтеринга.