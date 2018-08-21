Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье

На месте ДТП с участием автобуса и КамАЗа в Андроповском районе Ставропольского края. 19 августа 2018

На месте ДТП с участием автобуса и КамАЗа в Андроповском районе Ставропольского края. 19 августа 2018

ПЯТИГОРСК, 21 авг — РИА Новости. Пятеро пострадавших в результате ДТП с автобусом и "Камазом" в Ставропольском крае остаются в больницах, среди них двое детей, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.

В воскресенье рейсовый автобус Тбилиси-Краснодар и "Камаз" столкнулись на трассе "Кавказ" в Андроповском районе на Ставрополье. По информации управления ГИБДД по Ставропольскому краю, в результате ДТП погибли два человека: один из них гражданин России, у второго двойное гражданство РФ и Грузии. Еще девять человек госпитализированы, в их числе двое граждан Грузии. Возбуждено уголовное дело о "нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

"В больницах края остаются пять человек. Из них двое детей восьми и шести лет. У двоих состояние средней тяжести, у троих — удовлетворительное", — сказал собеседник агентства.

При этом, по данным ведомства, после ДТП были выписаны 12 человек.