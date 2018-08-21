В Симферополе два человека пострадали в ДТП с автобусом и скорой

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Автобус врезался в автомобиль скорой помощи в Симферополе, пострадали два человека, сообщила РИА Новости представитель крымского управления МВД РФ Ольга Богославская.
"Водитель автобуса допустил наезд на припаркованный автомобиль скорой медицинской помощи. Автомобиль "скорой" откинуло на стоящий рядом автомобиль Opel, который в свою очередь откинуло на стоящий автомобиль Daewoo. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Opel и пассажир автомобиля скорой помощи", — сказала Богославская.
По ее словам, обстоятельства ДТП устанавливаются.