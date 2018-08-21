В Симферополе два человека пострадали в ДТП с автобусом и скорой

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Автобус врезался в автомобиль скорой помощи в Симферополе, пострадали два человека, сообщила РИА Новости представитель крымского управления МВД РФ Ольга Богославская.

ДТП произошло около 4 часов утра во вторник.

"Водитель автобуса допустил наезд на припаркованный автомобиль скорой медицинской помощи. Автомобиль "скорой" откинуло на стоящий рядом автомобиль Opel, который в свою очередь откинуло на стоящий автомобиль Daewoo. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Opel и пассажир автомобиля скорой помощи", — сказала Богославская.

По ее словам, обстоятельства ДТП устанавливаются.