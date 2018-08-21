В Магадане осудили семью педофилов и их подругу

МАГАДАН, 21 авг — РИА Новости. Суд признал трех жителей Магадана виновными в сексуальных преступлениях в отношении малолетних детей одной из подсудимых и приговорил их к 16, 12 и 5 годам заключения, сообщает во вторник СУ СК России по региону.
Поясняется, что о совершении преступлений в отношении малолетних на телефон "Ребенок в опасности" СУ СК России по региону сообщила сама соучастница преступлений после ссоры с мужчиной.
"В ходе следствия были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, носители цифровой информации, из которых с помощью современной криминалистической техники удалось извлечь, в том числе путем восстановления удаленных файлов, фото- и видеоматериалы, которые также явились доказательствами совершения преступлений в отношении малолетних детей. В ходе расследования дети были изъяты из семьи, им оказана психологическая помощь", — дополняет ведомство.
Уточняется, что мать детей в итоге получила 12 лет, мужчина – 16 лет, сообщившая о преступлениях женщина — 5 лет колонии. Приговор суда в законную силу не вступил.