В Магадане осудили семью педофилов и их подругу

МАГАДАН, 21 авг — РИА Новости. Суд признал трех жителей Магадана виновными в сексуальных преступлениях в отношении малолетних детей одной из подсудимых и приговорил их к 16, 12 и 5 годам заключения, сообщает во вторник СУ СК России по региону.

Как было установлено предварительным следствием и судом, 38-летний сожитель 32-летней матери двух малолетних детей с января по октябрь 2017 года склонил женщину к вовлечению в их сексуальные отношения двух ее сыновей, а также съемке происходящего на мобильный телефон. Мужчина в данный период также систематически истязал детей. В дальнейшем они к совершению насильственных сексуальных преступлений в отношении малолетних привлекли 40-летнюю жительницу Магадана, с которой познакомились через соцсети.

Поясняется, что о совершении преступлений в отношении малолетних на телефон "Ребенок в опасности" СУ СК России по региону сообщила сама соучастница преступлений после ссоры с мужчиной.

"В ходе следствия были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, носители цифровой информации, из которых с помощью современной криминалистической техники удалось извлечь, в том числе путем восстановления удаленных файлов, фото- и видеоматериалы, которые также явились доказательствами совершения преступлений в отношении малолетних детей. В ходе расследования дети были изъяты из семьи, им оказана психологическая помощь", — дополняет ведомство.

Уточняется, что мать детей в итоге получила 12 лет, мужчина – 16 лет, сообщившая о преступлениях женщина — 5 лет колонии. Приговор суда в законную силу не вступил.