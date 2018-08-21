В Кемерово снесли сгоревшее здание ТЦ "Зимняя вишня"

НОВОСИБИРСК, 21 авг – РИА Новости. Демонтаж надземной части бывшего торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня", где при пожаре в марте погибли 60 человек, завершился в центре Кемерово, сообщил РИА Новости во вторник представитель горадминистрации.

"В Кемерове завершен демонтаж надземной части бывшего торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня". На вывозе работает специализированная техника: 15 большегрузов, два экскаватора и разрушитель", — сказал собеседник агентства.

Представитель мэрии отметил, что в настоящее время на месте организованы вывоз и складирование металлоконструкций.

Ранее власти сообщали, что к 1 сентября на месте народного мемориала, который появился рядом со зданием ТЦ в первые дни после трагедии в "Зимней вишне", будут установлены памятный камень и скамейки, специалисты приведут в порядок тротуарную плитку. Будет обустроен памятный сквер, одним из его элементов станет мемориальный арт-объект — металлическое вишневое дерево, выкованное уральскими кузнецами.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта и унес жизни 60 человек. Комплекс зданий на проспекте Ленина общей площадью 23 тысячи квадратных метров, переделанное под торговый центр из промышленных площадок кондитерской фабрики, после ЧП признали аварийным. В основном четырехэтажном корпусе сгорели несущие конструкции, частично обрушилась крыша. В середине июля началась подготовка к сносу здания, 19 июля к работе приступила тяжелая техника.