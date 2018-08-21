В Барнауле загорелся меланжевый комбинат

БАРНАУЛ, 21 авг — РИА Новости. Ткацкий цех меланжевого комбината загорелся утром во вторник в Барнауле, площадь пожара составила 170 квадратов, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 06.59 местного времени (2.59 мск), на место выехали восемь пожарных машин, 22 человека личного состава.

"На момент прибытия пожарных, открытым огнем горела крыша цеха. В целом площадь пожара заняла 170 квадратных метров. Повреждены кровля и перекрытия. Открытое горение было ликвидировано в 07.54. После этого началась проливка конструкций", — сказали в ведомстве.

По последним данным, проливка еще продолжается. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Барнаульский меланжевый комбинат был и остается одним из крупнейших текстильных предприятий России — единственный производитель хлопчатобумажных тканей за Уралом с полным технологическим циклом, включающим производство пряжи, суровых и готовых тканей.