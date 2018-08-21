На Камчатке задержали трех адептов "Свидетелей Иеговы"*

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 авг — РИА Новости. Трое участников запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы"* задержаны на Камчатке по подозрению в совершении преступления экстремистской направленности, сообщает краевое следственное управление СК РФ.
"Уголовное дело в отношении трех жителей Елизова возбуждено на основании материалов, поступивших из УФСБ России по Камчатскому краю и Центра по противодействию экстремизма УМВД России по Камчатскому краю. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. ч.1 ст.282.2 УК РФ", — говорится в сообщении.
По данным следствия, с июля 2017 года подозреваемые обеспечивали деятельность религиозной организации на территории города Елизово.
В свою очередь, в пресс-службе краевого УМВД сообщили, что мероприятия проводились при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Камчатскому краю.
"В ходе обыска изъяты литература и носители информации религиозного содержания", — отметили в полиции.
В ведомстве добавили, что задержанные помещены в изолятор временного содержания. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.
* Запрещенная в России экстремистская организация