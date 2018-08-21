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Происшествия

Напавшие на полицейских в Чечне оказались подростками

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Нападения на полицейских в Чечне (11)
(обновлено: 01:14 21.08.2018)
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© Стоп-кадр записи камеры видеонаблюденияНападение на полицейских в Чечне, стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения. 20 августа 2018Нападение на полицейских в Чечне, стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения. 20 августа 2018
© Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Чечне правоохранительные органы установили личности пяти человек, которые принимали участие в нападении на сотрудников полиции. По предварительным данным, все они жители Шалинского района, их возраст — не старше восемнадцати лет. Об этом в понедельник сообщили РИА Новости в МВД по республике.

Сотрудники министерства внутренних дел Чеченской Республики. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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В МВД рассказали о состоянии раненных при нападениях в Чечне полицейских
В ведомстве уточнили, что один из злоумышленников — 2000 года рождения, двое — 2001-го, еще двое — 2002-го и 2006 годов.
При этом двое из уничтоженных нападавших были родными братьями 2002-го и 2006 годов рождения.

Нападение на сотрудников МВД

По данным следствия, в понедельник около 10:30 двое лиц, вооруженных ножами, попытались проникнуть через КПП на территорию Шалинского отдела МВД. Они напали на полицейских и причинили им ранения.

Примерно в это же время к полицейскому посту в селении Мескер-Юрт подошел молодой человек с рюкзаком и подорвал себя. Больше никто от этого взрыва не пострадал.

При въезде в Грозный водитель машины Mercedes попытался совершить наезд на сотрудника ДПС на Ханкальской улице. После этого был объявлен план "Перехват". Полицейские, чтобы остановить злоумышленников, открыли огонь по машине и нейтрализовали их.

Среди мирных жителей никто не пострадал. В Шали получили ранения двое полицейских, в Грозном сотрудники ДПС.

Реакция главы Чечни

По словам главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, у преступников была цель дестабилизировать ситуацию в регионе.

Председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Он отметил, что ситуация в Грозном и Чечне "абсолютно спокойная, стабильная и никаких предпосылок к осложнению нет". Кадыров поручил руководству республиканского МВД оказать помощь пострадавшим и решить вопрос их поощрения.

Кадыров добавил, что группа молодых людей попыталась совершить резонансные преступления, однако благодаря бдительности сотрудников полиции у них это не получилось.

"Бандиты нейтрализованы, один из злоумышленников совершил самоподрыв, но остался жив, доставлен в больницу", — отметил глава Чечни.

По его словам, боевики стремились "создать видимость наличия каких-либо сил, способных организовать вооруженные акции и теракты".

Кадыров выразил уверенность, что перед злоумышленниками стояла задача "омрачить праздничный день, вызвать большой общественный резонанс, помешать жителям Чечни провести мероприятия", которые связаны с праздником Курбан-Байрам.

По словам главы республики, нет сомнений, что молодых людей подстрекали к совершению преступлений приверженцы "Исламского государства"*. При этом он подчеркнул, что никакой поддержки и социальной базы у таких сил в Чечне нет.

Сотрудники министерства внутренних дел Чеченской Республики. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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СК раскрыл подробности нападений на полицейских в Чечне
"Об отсутствии у "хозяев" даже признаков стыда и совести свидетельствует тот факт, что они привлекают подростков с неокрепшей психикой", — указал Кадыров.

Опасность в соцсетях

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев, комментируя нападения на полицейских в Чечне, отметил, что правоохранительные органы России должны обратить особое внимание на социальные сети как на инструмент, используемый для вербовки в ряды террористических и экстремистских организаций.

По его словам, благодаря эффективной работе правоохранителей у экстремистов уже нет возможности вербовать людей прямо на улице, как это было 15-20 лет назад.

"Но вот что касается социальных сетей, конечно, правоохранительным органам нужно усиливать работу по этому направлению", — указал Шхагошев.

Депутат добавил, что в настоящее время террористы не располагают какими-либо возможностями и потенциалом для организованного сопротивления на территории России, в том числе на Северном Кавказе.

"Подобные, как сегодня в Чечне, вылазки говорят лишь об их огромном желании заявлять о себе, что они все еще имеют какую-то силу. Но это не более чем демонстрация их существования", — подчеркнул парламентарий.

*Запрещенная в России террористическая организация

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