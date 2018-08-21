"Боимся этих подростков": убийство инвалида на Урале вызвало бурю протестов

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. В Свердловской области четверо подростков забили до смерти инвалида, якобы приняв его за наркомана. Все происходящее снимала на камеру смартфона их 13-летняя подруга. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", однако пока арестован лишь один участник инцидента. С остальных взяли подписку о невыезде. Недовольные этим решением горожане намерены провести санкционированный митинг и потребовать самого строгого наказания хулиганов.
Фильм ужасов
Вечером 9 августа 20-летний житель города Березовского Дмитрий Рудаков пошел в магазин, где встретил пятерых школьников. Они предложили молодому человеку присоединиться к их компании, и все вместе отправились за гаражи, расположенные возле автостанции. Попить пива.
На следующее утро изуродованное тело Рудакова нашли случайные прохожие. "На похоронах я испытала настоящий шок, настолько сильно было изувечено лицо, — сообщила РИА Новости знакомая погибшего Елена Иванова. — Если бы мне не сказали, что это Дима, я бы его не узнала. Даже руки были полностью разбиты и переломаны, такое чувство, что он не сопротивлялся".
Участников инцидента установили уже 10 августа. Ими оказались 16-летний Богдан З., 15-летние Илья М., Александр К. и Константин К., а "видеооператором" выступила 13-летняя Полина Н. Подростки заявили оперативникам, что расправились с Рудаковым потому, что приняли его за наркомана.
"Из-за проблем с речью Диму признали инвалидом, видимо, что-то связанное с неврологией, — уточняет Елена Иванова. — В жизни он был совершенно адекватным — отучился на сварщика, помогал матери по дому, забирал младшего брата из детского садика". Друзья отзываются о нем как об очень добром и безобидном человеке, всегда готовом прийти на помощь.
Народный гнев
Следователи возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Арестовали только одного из подозреваемых — 16-летнего Богдана. По версии следствия, именно он был наиболее активен в избиении, в частности, прыгал у жертвы на голове. "У молодого человека ранее уже была судимость, поэтому его заключили под стражу, — проинформировала РИА Новости пресс-секретарь Березовского городского суда Альфия Романова. — Остальные под подпиской о невыезде".
Жители небольшого города возмутились. На 20 августа они запланировали сразу два мероприятия по сбору подписей: за организацию митинга и в поддержку петиции, опубликованной в интернете. Первое прошло под усиленным контролем полиции, а вот второе, по словам горожан, стражи порядка категорически запретили. Тем не менее вечером на улицы вышли более ста человек.
В интернете под петицией подписались уже несколько тысяч человек. В социальных сетях грозят собрать толпу, чтобы самим разобраться с подростками. А вот знакомые подозреваемых случившемуся не особенно удивились. "Богдан всегда отличался агрессивностью, причем избивал только тех, кто гораздо слабее его", — сообщил РИА Новости его приятель Константин.
О друзьях Богдана также отзываются нелестно. "Учились плохо, вели себя нагло и дерзко, они реально были способны на убийство, — говорит РИА Новости знакомая этой компании Яна. — Полина вообще ходила к психологу, у нее большие проблемы с нервами. Своим поведением она замучила даже родителей". После поднявшегося шума все пятеро удалили аккаунты в социальных сетях.
Запоздалые меры
Недовольство горожан не осталось незамеченным. "В целях наиболее полного установления всех обстоятельств совершенного преступления к расследованию подключилась усиленная областная следственно-оперативная группа, — проинформировали в региональном Следственном управлении СК России. — С учетом вновь полученных в ходе следствия данных, принимая во внимание характер и дерзость группового избиения, трое остальных подозреваемых также задержаны в процессуальном порядке, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу".
Кроме того, планируют переквалифицировать статью на более тяжкую — "Убийство, совершенное группой лиц". Впрочем, на приговор это особо не повлияет, так как в силу возраста, даже если вина подростков будет доказана, больше десяти лет колонии им не дадут.
Решение об аресте Ильи, Александра и Константина Березовский городской суд примет сегодня, 21 августа.