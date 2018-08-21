"Боимся этих подростков": убийство инвалида на Урале вызвало бурю протестов

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. В Свердловской области четверо подростков забили до смерти инвалида, якобы приняв его за наркомана. Все происходящее снимала на камеру смартфона их 13-летняя подруга. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", однако пока арестован лишь один участник инцидента. С остальных взяли подписку о невыезде. Недовольные этим решением горожане намерены провести санкционированный митинг и потребовать самого строгого наказания хулиганов.

Фильм ужасов

Вечером 9 августа 20-летний житель города Березовского Дмитрий Рудаков пошел в магазин, где встретил пятерых школьников. Они предложили молодому человеку присоединиться к их компании, и все вместе отправились за гаражи, расположенные возле автостанции. Попить пива.

© Фото предоставлено друзьями погибшего Место, где произошло убийство © Фото предоставлено друзьями погибшего Место, где произошло убийство

На следующее утро изуродованное тело Рудакова нашли случайные прохожие. "На похоронах я испытала настоящий шок, настолько сильно было изувечено лицо, — сообщила РИА Новости знакомая погибшего Елена Иванова. — Если бы мне не сказали, что это Дима, я бы его не узнала. Даже руки были полностью разбиты и переломаны, такое чувство, что он не сопротивлялся".

По предварительным данным, подростки завели Рудакова за гаражи, заставили раздеться, снять крестик и сложить вещи в пакет. Затем повалили на землю и, всячески унижая, принялись избивать. Снимавшая происходящее на смартфон малолетняя подруга школьников на следующий день написала знакомой, что они убили человека.

Участников инцидента установили уже 10 августа. Ими оказались 16-летний Богдан З., 15-летние Илья М., Александр К. и Константин К., а "видеооператором" выступила 13-летняя Полина Н. Подростки заявили оперативникам, что расправились с Рудаковым потому, что приняли его за наркомана.

"Из-за проблем с речью Диму признали инвалидом, видимо, что-то связанное с неврологией, — уточняет Елена Иванова. — В жизни он был совершенно адекватным — отучился на сварщика, помогал матери по дому, забирал младшего брата из детского садика". Друзья отзываются о нем как об очень добром и безобидном человеке, всегда готовом прийти на помощь.

© Предоставлено Яной Березовской Переписка 13-летней Полины с подругой © Предоставлено Яной Березовской Переписка 13-летней Полины с подругой

Народный гнев

Следователи возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Арестовали только одного из подозреваемых — 16-летнего Богдана. По версии следствия, именно он был наиболее активен в избиении, в частности, прыгал у жертвы на голове. "У молодого человека ранее уже была судимость, поэтому его заключили под стражу, — проинформировала РИА Новости пресс-секретарь Березовского городского суда Альфия Романова. — Остальные под подпиской о невыезде".

Жители небольшого города возмутились. На 20 августа они запланировали сразу два мероприятия по сбору подписей: за организацию митинга и в поддержку петиции, опубликованной в интернете. Первое прошло под усиленным контролем полиции, а вот второе, по словам горожан, стражи порядка категорически запретили. Тем не менее вечером на улицы вышли более ста человек.

"Мы требуем наказать абсолютно всех участников этой жуткой истории по всей строгости, — объясняет РИА Новости жительница Березовского Екатерина Барышникова. — Пока их не арестовали, людям страшно ходить по улицам. Многие боятся водить детей в школу и детский садик, особенно те, кто живет в одном районе с этими подростками".

В интернете под петицией подписались уже несколько тысяч человек. В социальных сетях грозят собрать толпу, чтобы самим разобраться с подростками. А вот знакомые подозреваемых случившемуся не особенно удивились. "Богдан всегда отличался агрессивностью, причем избивал только тех, кто гораздо слабее его", — сообщил РИА Новости его приятель Константин.

О друзьях Богдана также отзываются нелестно. "Учились плохо, вели себя нагло и дерзко, они реально были способны на убийство, — говорит РИА Новости знакомая этой компании Яна. — Полина вообще ходила к психологу, у нее большие проблемы с нервами. Своим поведением она замучила даже родителей". После поднявшегося шума все пятеро удалили аккаунты в социальных сетях.

© Фото предоставлено друзьями погибшего Дмитрий Рудаков был очень добрым и неконфликтным человеком © Фото предоставлено друзьями погибшего Дмитрий Рудаков был очень добрым и неконфликтным человеком

Запоздалые меры

Недовольство горожан не осталось незамеченным. "В целях наиболее полного установления всех обстоятельств совершенного преступления к расследованию подключилась усиленная областная следственно-оперативная группа, — проинформировали в региональном Следственном управлении СК России. — С учетом вновь полученных в ходе следствия данных, принимая во внимание характер и дерзость группового избиения, трое остальных подозреваемых также задержаны в процессуальном порядке, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу".

Кроме того, планируют переквалифицировать статью на более тяжкую — "Убийство, совершенное группой лиц". Впрочем, на приговор это особо не повлияет, так как в силу возраста, даже если вина подростков будет доказана, больше десяти лет колонии им не дадут.

Девушка-"видеооператор" и вовсе еще не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности. По некоторым данным, по делу она сейчас проходит в качестве свидетеля. "В отношении нее будет рассмотрен вопрос о помещении в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, — уточнили следователи. — Также проводятся профилактические мероприятия с родителями подозреваемых, для того чтобы предотвратить подобные преступления впредь".

Решение об аресте Ильи, Александра и Константина Березовский городской суд примет сегодня, 21 августа.