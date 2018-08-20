Напавшие на полицейских в Чечне оказались подростками

"Все нападавшие — жители Шалинского района: один — 2000-го, двое — 2001-го, а также 2002-го и 2006 годов рождения", — сказал собеседник агентства.
Установлено, что двое из уничтоженных преступников — родные братья 2002-го и 2006 годов рождения, добавил он.
Что произошло
Примерно в это же время к посту полиции в селе Мескер-Юрт подошел молодой человек с рюкзаком и подорвал себя. От взрыва никто не пострадал.
Кроме того, при въезде в Грозный водитель автомобиля Mercedes пытался совершить наезд на сотрудника ДПС на улице Ханкальской, после чего был объявлен план "Перехват". Чтобы остановить мужчину, полицейские открыли огонь по машине и нейтрализовали преступников.