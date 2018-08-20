Кадыров рассказал, зачем боевики напали на полицейских в Чечне

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал серию нападений на полицейских в республике и заявил, что преступники преследовали цель дестабилизировать ситуацию в регионе.

"Ситуация в Грозном и Чечне абсолютно спокойная, стабильная и никаких предпосылок к осложнению нет. Сотрудники правоохранительных органов в обычном режиме бдительно несут службу и готовы незамедлительно призвать к порядку любого, кому придет в голову посягнуть на безопасность граждан. Я поручил руководству МВД по ЧР оказать всю необходимую помощь пострадавшим и решить вопрос их поощрения", — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

По словам главы республики, группа молодых людей попыталась совершить резонансные преступления, но благодаря бдительности сотрудников полиции у них это не получилось. "Бандиты нейтрализованы, один из злоумышленников совершил самоподрыв, но остался жив, доставлен в больницу", — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что боевики стремились "создать видимость наличия каких-либо сил, способных организовать вооруженные акции и теракты". Глава республики выразил уверенность, что перед нападавшими стояла задача "омрачить праздничный день, вызвать большой общественный резонанс, помешать жителям Чечни провести мероприятия", связанные с праздником Курбан-Байрам.

"Нет никаких сомнений в том, что мозги молодым людям заморочили по соцсетям различные там иблисовцы (сторонники террористической группировки ИГ*). Но картина дня свидетельствует о том, что никакой поддержки, никакой социальной базы у них в республике нет. Об отсутствии у "хозяев" даже признаков стыда и совести свидетельствует тот факт, что они привлекают подростков с неокрепшей психикой", — заключил Кадыров.

Что произошло в Чечне

Подробности серии нападений на сотрудников полиции в Чечне сообщили в Следственном комитете России.

По материалам следствия, сегодня утром двое мужчин, вооруженные ножами, попытались проникнуть на территорию Шалинского отдела МВД через КПП. Они набросились на полицейских и нанесли им ранения. Примерно в это же время к посту полиции в селе Мескер-Юрт подошел молодой человек и совершил самоподрыв. От взрыва никто не пострадал.

Также водитель Mercedes при въезде в Грозный попытался совершить наезд на сотрудника дорожно-постовой службы ГИБДД, после чего был объявлен план "Перехват".

В попытке оторваться от преследования водитель умышленно наехал на двоих сотрудников полиции. Правоохранители были вынуждены открыть огонь по машине из автоматического оружия. "Злоумышленники были нейтрализованы", — указали в СК.

Отмечается, что все пострадавшие получили помощь врачей, работают следственные группы.

Личности двоих злоумышленников установлены, ими оказались жители города Шали.

Ранее сообщалось, что один сотрудник полиции в результате нападения скончался. В министерстве внутренних дел республики эту информацию не подтвердили. Глава ведомства Руслан Алханов сообщил, что все пострадавшие в результате нападений полицейские скоро вернутся на службу.

"Потерь среди личного состава правоохранительных органов нет, есть раненые. Я считаю, что их вылечат и они скоро встанут в строй", — пояснил Алханов.

* Террористическая организация, запрещенная в России