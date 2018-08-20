В туалете пассажирского поезда Ульяновск - Анапа нашли мертвого мужчину

КРАСНОДАР, 20 авг — РИА Новости. Тело 54-летнего мужчины было обнаружено в туалете пассажирского поезда Ульяновск — Анапа, организована проверка, сообщает в понедельник Южное управление СК на транспорте.

Инцидент произошёл 18 августа, но стало известно о нём только сейчас. Как сообщается, около 18.50 мск в туалете поезда было обнаружено тело 54-летнего жителя Анапы без признаков насильственной смерти.

"Проводится доследственная проверка… Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся другие проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавили следователи.