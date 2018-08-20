В Воронежской области шесть человек пострадали в драке

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 авг — РИА Новости. Участник драки в Воронежской области начал стрелять в оппонентов из травматического пистолета, в итоге двое обратились в больницу с ранениями, еще четверым потребовалась помощь медиков из-за побоев, сообщила РИА Новости представитель управления МВД по региону в понедельник.

По ее словам, драка произошла в ночь на воскресенье у поселка Лушниковка в Бобровском районе.

"Между мужчинами произошел конфликт. Один из них применил травматическое оружие. В результате два человека обратились за медпомощью в медучреждение. Также за медпомощью обратились четыре иных участника конфликта, которым были причинены побои", — рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что по данному факту проводится процессуальная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.