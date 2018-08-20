Житель Липецка подарил возлюбленной патрон и заявил на нее в полицию

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Житель Липецка подарил своей возлюбленной патроны в качестве талисмана, а потом заявил на нее в полицию, девушка наказана за незаконное хранение боеприпасов, сообщила прокуратура Липецкой области.

Надзорное ведомтсво информирует, что 27-летняя жительница Липецка признана виновной в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

"Обстоятельства совершения преступления можно было бы назвать курьезными, если бы не наступление серьезных правовых последствий. Боеприпасы, а именно два патрона, были подарены ей молодым человеком, искавшим её расположения, в качестве талисмана "на удачу", и незаконно хранились в серванте в подарочной коробочке", — говорится в сообщении.

Когда девушка отвергла поклонника, он заявил на нее в полицию. Перед звонком в правоохранительные органы отвергнутый влюбленный тайно спрятал в ванной комнате девушки ещё 51 боевой патрон, отмечает надзорное ведомство.

"Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Приговором суда… девушке назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 2 месяца. Молодой человек, одаривший подсудимую, также привлекается к уголовной ответственности за незаконный сбыт и хранение боеприпасов", — информирует прокуратура.