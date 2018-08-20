Вторая пострадавшая при пожаре на заводе в Соликамске умерла в больнице

ПЕРМЬ, 20 авг — РИА Новости. Вторая пострадавшая во время пожара на военном заводе в Соликамске скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Пермского края.

На минувшей неделе на территории военно-промышленного завода "Урал" в Соликамске возник пожар. Огонь вспыхнул в цехе по производству порохов на площади 10 квадратных метров. По факту происшествия СК РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

В результате две работницы получили тяжелые травмы. С ожогами 80% тела они были доставлены в ожоговый центр городской больницы № 21 Перми. Спустя двое суток одна из них умерла.

"Вторая пострадавшая тоже скончалась", — сообщили агентству в минздраве края.