В Петербурге мужчина пойдет под суд за анекдот в соцсети

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг — РИА Новости. Невский районный суд Петербурга в понедельник проведет предварительное заседание по делу об экстремизме в отношении местного жителя 1974 года рождения Эдуарда Никитина, опубликовавшего в 2015 году в соцсети "ВКонтакте" анекдот про выборы, сообщил РИА Новости адвокат подсудимого Максим Камакин.

"В 2015 году неудачный политический анекдот был рассказан, и потом неудачные комментарии к нему и к другим репостам. Там дважды отказывали в возбуждении уголовного дела, и лишь в декабре 2017 года всё-таки возбудилось ГСУ Следственного комитета по Петербургу", — сказал адвокат.

Как сообщили РИА Новости в суде, предварительное заседание в отношении Никитина, обвиняемого в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 282 УК РФ (разжигание ненависти и вражды), назначено на 15 часов. Комментарием правоохранителей РИА Новости не располагает.

По словам адвоката, в содержащемся в материалах дела заключении экспертов указано, что вменённый Никитину анекдот про выборы "содержит в завуалированной форме недоверие к какому-либо из избранных путем голосования депутатов, главы государства, должностных лиц, членов организаций, возможности осуществления кем-либо позитивных изменений в стране". Защитник добавил, что его подзащитный 1974 года рождения сейчас безработный.

В минувшую среду владеющая социальной сетью "ВКонтакте" компания Mail.ru Group сообщила, что попросила Госдуму внести законопроект об амнистии осужденных за экстремизм, распространение информации и другую активность в соцсетях, в том числе лайки, репосты, публикацию изображений, если такие действия не имели общественно опасных последствий. Одно из последних громких уголовных дел "за лайки и репосты" — дело алтайской студентки Марии Мотузной, которая несколько лет назад сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии, которые заинтересовали правоохранителей. Против нее возбуждено сразу два уголовных дела, девушке грозит до пяти лет колонии. Дело уже рассматривается в барнаульском суде.

В конце июня депутат Госдумы Сергей Шаргунов и его коллега по Госдуме, депутат Алексей Журавлев внесли в нижнюю палату парламента пакет законопроектов, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете. Целью законопроекта является "установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например, "репосты" новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах" интернета, отмечают авторы инициативы. Проект тогда поддержали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, в Совфеде также высказались в поддержку этой инициативы. Однако глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что комитет не поддержит существующую редакцию этого законопроекта.