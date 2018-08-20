В Петербурге мужчина пойдет под суд за анекдот в соцсети

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг — РИА Новости. Невский районный суд Петербурга в понедельник проведет предварительное заседание по делу об экстремизме в отношении местного жителя 1974 года рождения Эдуарда Никитина, опубликовавшего в 2015 году в соцсети "ВКонтакте" анекдот про выборы, сообщил РИА Новости адвокат подсудимого Максим Камакин.
Как сообщили РИА Новости в суде, предварительное заседание в отношении Никитина, обвиняемого в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 282 УК РФ (разжигание ненависти и вражды), назначено на 15 часов. Комментарием правоохранителей РИА Новости не располагает.
По словам адвоката, в содержащемся в материалах дела заключении экспертов указано, что вменённый Никитину анекдот про выборы "содержит в завуалированной форме недоверие к какому-либо из избранных путем голосования депутатов, главы государства, должностных лиц, членов организаций, возможности осуществления кем-либо позитивных изменений в стране". Защитник добавил, что его подзащитный 1974 года рождения сейчас безработный.
В конце июня депутат Госдумы Сергей Шаргунов и его коллега по Госдуме, депутат Алексей Журавлев внесли в нижнюю палату парламента пакет законопроектов, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете. Целью законопроекта является "установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например, "репосты" новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах" интернета, отмечают авторы инициативы. Проект тогда поддержали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, в Совфеде также высказались в поддержку этой инициативы. Однако глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что комитет не поддержит существующую редакцию этого законопроекта.