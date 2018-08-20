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Происшествия

Суд оставил под стражей всех сестер Хачатурян

Сюжет:
Дело об убийстве тремя сестрами отца в Москве (44)
(обновлено: 16:32 20.08.2018)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкОдна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна. Архивное фотоОдна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест старшей из сестер Хачатурян — Крестины — по делу об убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Три сестры Хачатурян признали вину в убийстве отца

"Суд постановил: решение Останкинского районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласила решения судья Валентина Лобочкина.

Ранее в понедельник суд признал законным и заключение под стражу средней из сестер Хачатурян — Ангелины. Адвокат младшей сестры — Марии — Ярослав Пакулин сообщил агентству, что и ее арест Мосгорсуд признал законным. Слушания по ее жалобе на арест проходили за закрытыми дверями, так как она несовершеннолетняя — ей 17 лет. Таким образом, все три сестры остались под арестом по делу об убийстве своего отца.

В начале августа Останкинский суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия, просившего избрать всем девушкам меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября.

Прокурор просила закрыть судебное заседание от публики из-за возможности раскрытия личной информации, однако адвокат и обвиняемая — старшая Крестина — настояли на том, чтобы процесс проходил в открытом режиме. В связи с этим судья не поддержала ходатайство прокурора.

Задержанная по обвинению в убийстве 18-летняя Кристина Хачатурян в Останкинском суде
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
СК признал факт "аморальных действий" отца сестер Хачатурян

Следователь не явился на судебное заседание, однако направил в суд письмо, в котором изложил свою позицию. По его словам, решение Останкинского суда следует считать законным. Похожую позицию высказала и прокурор, отметив, что суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении просьбы стороны защиты избрать девушкам меру пресечения в виде домашнего ареста.

В апелляционной жалобе адвокат Алексей Липцер отметил, что у стороны обвинения нет доказательств, оправдывающих избрание столь суровой меры пресечения. Кроме того, по его словам, суд не учел возраст и психологическое состояние девушки. Также Липцер отметил, что Крестина Хачатурян раскаивается и выражает готовность сотрудничать со следствием. Он попросил суд изменить девушке меру пресечения на домашний арест.

Сама Крестина поддержала позицию своего защитника и отметила, что признает вину и не собирается скрываться. "Прошу применить меру пресечения в виде домашнего ареста, скрываться нет смысла. При совершении преступления мы сами вызвали полицию, мы не собираемся скрываться. Мы признаем свою вину и раскаиваемся", — заявила она.

Ранее пресс-служба главка СК России сообщила, что вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным ведомства, его зарезали три дочери из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение.

Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения. 2 августа 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Убившие отца три сестры не сообщали в полицию о попытке изнасилования

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушки утверждают, что мужчина, находясь под действием наркотиков, первый напал на них с ножом, им пришлось защищаться.

По данным источника, младшая сестра, учащаяся 11-го класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела. Две другие девушки наносили погибшему удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика, пояснил источник. Собеседник агентства уточнил, что после этого одна из сестер выхватила из рук младшей нож и нанесла отцу удар в область сердца. После убийства самая юная девушка позвонила в полицию, рассказав о случившемся.

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