В Чечне завели дело после нападений на полицейских

Нападения на полицейских в Чечне (7)

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по фактам серии нападений на полицейских в Чечне, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

"По факту нападений на сотрудников правоохранительных органов в Чечне возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"", — сказали в пресс-службе.

Как сообщали РИА Новости представители местных правоохранительных органов, в результате четырех нападений один сотрудник полиции погиб, еще трое получили ранения.