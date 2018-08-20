Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения. Архивное фото

Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения. Архивное фото

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Три сестры Хачатурян признали вину в убийстве отца и дали развернутые показания следователю, сообщили РИА Новости в понедельник адвокаты обвиняемых.

Убийство произошло 27 июля в Москве в квартире на Алтуфьевском шоссе.

"Мария дала показания, которые можно считать признательными. Но сейчас мы даем более развернутые показания, которые рассказывают предшествующие события, начиная с рождения, можно сказать… У нее в руках был нож. Она утверждает, что нанесла не больше пяти ударов. Средняя из сестер также наносила удары. Экспертиза еще не проведена, поэтому рано говорить, кто сколько нанес ударов и какой был смертельным", — сказал адвокат младшей (ей 17 лет) из сестер Ярослав Пакулин.

Адвокат старшей сестры — Кристины — сообщил агентству, что его подзащитная также дала показания, которые можно считать признательными.

"Сейчас новый следователь, мы даем развернутые показания. Кристина сообщила, что только лишь распылила газ из баллончика в лицо (отцу)", — сказал защитник Алексей Липцер. Он защищает старшую сестру Хачатурян, ей 19 лет.

Адвокат средней сестры Ангелины Алексей Паршин также сообщил агентству, что его подзащитная признала вину и дала показания, но от подробных комментариев отказался.