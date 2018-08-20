Член "Правого сектора"* Терновский получил в России срок за экстремизм

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Участник запрещенного в России "Правого сектора"* Роман Терновский осужден в РФ на 2 года 3 месяца колонии за участие в акциях, "направленных против интересов России", сообщила журналистам в понедельник официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Приговором суда Терновскому назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу", — сказала она.

Установлено, что в 2015-2016 годах Терновский на Украине организовывал изготовление и распространение атрибутики с символикой "Правого сектора"*, а также "принимал участие в публичных акциях, направленных против интересов РФ".

Как сообщали в СК РФ, Терновский неоднократно участвовал в пикетах, митингах и иных общественно-массовых мероприятиях на территории Украины. Кроме того, используя аккаунт в Facebook, он "осуществлял пропаганду деятельности "Правого сектора"* среди пользователей, в том числе лиц, проживающих на территории РФ".

В частности, 15 февраля 2016 года в районе пункта пропуска "Гоптовка" на российско-украинской границе Терновский участвовал в акции "Медвежья блокада", участники которой незаконно не пускали на Украину грузовики с российскими номерами.

Двенадцатого июня того же года Терновский и другие участники "Правого сектора"* провели акцию для срыва мероприятий ко Дню России в генконсульстве РФ в Харькове.

"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.

* Экстремистская организация, запрещенная в России