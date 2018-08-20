Из РКК "Энергия" уволили обвиняемых в получении взяток сотрудников

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Заместитель генерального директора ПАО РКК "Энергия" Алексей Белобородов и двое его подчиненных были уволены 17 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.

Троих сотрудников госкорпорации задержали накануне. Им предъявили обвинения в покушении на мошенничество.

Официальное обвинение и меру пресечения задержанным объявят в суде в понедельник.

В "Роскосмосе" заявили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин знает о подозреваемых и распорядился максимально содействовать следствию. Пресс-служба компании сообщала, что подмосковные следователи выявили в РКК "Энергия" подозреваемых в получении взяток, которые "дают признательные показания".

Проверка Счетной палаты

В июне сообщалось, что 40 процентов нарушений, выявленных Счетной палатой в прошлом году, пришлись именно на "Роскосмос". В денежном выражении они составили 760 миллиардов рублей.

В начале августа глава ведомства Алексей Кудрин заявил, что пока не планирует проверять госкорпорацию.

"Роскосмос" — компания, управляющая космической отраслью государства. Создана по инициативе Рогозина из одноименного Федерального космического агентства. Руководителя назначает правительство.

В конце мая госкорпорацию возглавил Дмитрий Рогозин, сменив на этом посту Игоря Комарова. Основной задачей компании он назвал экспансию в космос.