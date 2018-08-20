Из РКК "Энергия" уволили обвиняемых в получении взяток сотрудников

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Заместитель генерального директора ПАО РКК "Энергия" Алексей Белобородов и двое его подчиненных были уволены 17 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.
Официальное обвинение и меру пресечения задержанным объявят в суде в понедельник.
В "Роскосмосе" заявили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин знает о подозреваемых и распорядился максимально содействовать следствию. Пресс-служба компании сообщала, что подмосковные следователи выявили в РКК "Энергия" подозреваемых в получении взяток, которые "дают признательные показания".
Проверка Счетной палаты
В начале августа глава ведомства Алексей Кудрин заявил, что пока не планирует проверять госкорпорацию.
"Роскосмос" — компания, управляющая космической отраслью государства. Создана по инициативе Рогозина из одноименного Федерального космического агентства. Руководителя назначает правительство.
В конце мая госкорпорацию возглавил Дмитрий Рогозин, сменив на этом посту Игоря Комарова. Основной задачей компании он назвал экспансию в космос.