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Происшествия

Ведомственный заказ. Зачем сотрудник ФСИН навел киллера на подчиненного

(обновлено: 08:11 20.08.2018)
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© Фото : Пресс-служба УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской областиЗаместитель начальника УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей МойсеенкоЗаместитель начальника УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко
© Фото : Пресс-служба УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. В Санкт-Петербурге закончилось расследование уголовного дела в отношении Сабира Садыкова, обвиняемого в убийстве сотрудника ФСИН. По версии следствия, заказчик — заместитель начальника регионального Управления ФСИН России Сергей Мойсеенко. Так он пытался замести следы другого преступления. О том, как раскрытие заказного убийства вывело следователей на крупные коррупционные схемы и привело к задержанию нескольких высокопоставленных силовиков, — в материале РИА Новости.

Мифическая "девятка"

Вечером 2 марта 2017-го наряд патрульно-постовой службы, проезжавший по Колтушскому шоссе Санкт-Петербурга, обратил внимание на подозрительный внедорожник Nissan X-Trail. Машина с открытыми дверями стояла на обочине, а неподалеку суетился взволнованный пожилой мужчина. 

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© Фото предоставлено родственниками погибшего
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Заглянув в салон, полицейские поняли причины его беспокойства — там лежал истекающий кровью водитель. Вскоре к месту ЧП подъехали бригада скорой помощи и сотрудники уголовного розыска. Пострадавшим оказался 34-летний начальник отдела технического надзора и объектов эксплуатации строительства УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Николай Чернов. Врачи насчитали семь огнестрельных ранений. Пострадавшего немедленно доставили в Военно-медицинскую академию и взяли под усиленную охрану. Медики пять дней боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли — 7 марта он скончался.

Сабир Садыков
Сабир Садыков

Единственный свидетель преступления — 63-летний Сабир Садыков. Именно его патрульные встретили возле внедорожника. Он рассказал, что ехал по делам, случайно заметил знакомый автомобиль и остановился. Также Садыков сообщил, что видел, как от иномарки на большой скорости отъехала темная легковушка ВАЗ-2109.

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На допросе пенсионер путался в показаниях, сильно нервничал и явно что-то недоговаривал. В личном деле у него оказалось несколько судимостей за мошенничество, кражи и разбой. Оперативники решили получше присмотреться к потенциальному подозреваемому и отпустили его домой, взяв квартиру под наблюдение. Несколько дней Садыков вел себя спокойно, но все же не выдержал и 5 марта попытался покинуть Санкт-Петербург. На выезде из города его и задержали.

"Черный" полковник

"Колоть" так называемого свидетеля пришлось недолго. Уже через пару часов после начала допроса следователи установили заказчика, исполнителя преступления, а также их подельника. По версии следствия, с просьбой устранить Чернова к Садыкову обратился не кто-нибудь, а непосредственный начальник жертвы — заместитель руководителя УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полковник внутренней службы 53-летний Сергей Мойсеенко.

© Фото : Пресс-служба УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской областиСтарший инженер отдела капитального строительства и ремонта УФСИН России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области майор внутренней службы Николай Чернов
© Фото : Пресс-служба УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Старший инженер отдела капитального строительства и ремонта УФСИН России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области майор внутренней службы Николай Чернов

Садыков согласился выполнить заказ и попросил своего знакомого Игоря Захарова подыскать пистолет с глушителем и патроны. "Второго марта Садыков под надуманным предлогом вызвал Чернова на личную встречу, после чего в машине, припаркованной на обочине дороги во Всеволожском районе Ленинградской области, выстрелил в него не менее семи раз, — сообщили в региональном Следственном управлении СК России. — От полученных травм потерпевший скончался в больнице".

Заключенные в исправительной колонии
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Мойсеенко арестовали сразу после допроса Садыкова, ночью 5 марта. Обоих подозреваемых на время следствия отправили в СИЗО. Подельник Захаров присоединился к ним лишь спустя полгода, его задержали в Москве в конце августа. Заказчику и киллеру предъявили обвинения по части второй статьи 105  "Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление" и статье 222 УК РФ "Незаконное приобретение оружия и боеприпасов".

Заказуха и откаты

В ходе расследования заказного убийства вскрылась целая череда коррупционных преступлений, из-за которых, как считают в СК, и убили Чернова. К делу подключились сотрудники ФСБ. Дело в том, что полковник Мойсеенко курировал строительство нового следственного изолятора "Кресты-2", к которому приступили еще в 2007-м. Стоимость проекта достигала 12 миллиардов рублей.

Генподрядчиком выступила компания ГСК (Генеральная строительная корпорация), а субподрядчиком — фирма "Петроинвест". Ее возглавлял Руслан Хамхоков. "В марте 2010-го Мойсеенко предложил ему за вознаграждение в размере не менее десяти процентов от каждого перечисления денежных средств, поступающих на расчетный счет компании в целях исполнения ранее заключенного государственного контракта, обеспечить подписание актов о якобы выполненных работах, — пояснили в СУ СКР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. — В дальнейшем, с марта 2010-го по август 2015-го года, он через посредников передал Мойсеенко взятки на общую сумму не менее 350 миллионов рублей".

© РИА Новости / Владимир АкимовПерейти в фотобанкЗдание нового следственного изолятора "Кресты-2", строящегося в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Акимов
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Здание нового следственного изолятора "Кресты-2", строящегося в Санкт-Петербурге

При этом сроки сдачи СИЗО, который должны были достроить еще в 2013-м, постоянно откладывались. Это не устраивало начальника отдела капитального строительства Николая Чернова. К тому же он знал о системе откатов. Видимо, договориться с подчиненным у Мойсеенко не получилось, и он решил избавиться от него физически. 

Хамхокова задержали через полгода после ареста Мойсеенко — в конце августа 2017-го — и сразу поместили под стражу по обвинению в даче взятки. Правда, в начале января 2018-го Колпинский районный суд Санкт-Петербурга учел тот факт, что обвиняемый пошел на сделку со следствием и отправил его под домашний арест.

Следственный изолятор № 2 Бутырская тюрьма
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вскоре взяли под стражу заместителя директора ФСИН России Николая Баринова. По версии следствия, он с 2007 по 2012 год, во время строительства СИЗО "Кресты-2", получил от двух бизнесменов, одним из которых был Хамхоков, не менее 110 миллионов рублей. Ему предъявили обвинение по статье 290 "Получение взятки". Этот же эпизод добавился и к делу Мойсеенко.

Садыков заключил со следствием досудебное соглашение. Его уголовное дело начнут рассматривать в ближайшее время. Расследование в отношении Мойсеенко, Захарова, Хамхокова и Баринова продолжается.

Стоит отметить, что изолятор "Кресты-2", строящийся в Колпино, — самый крупный СИЗО в Европе, рассчитан на четыре тысячи заключенных. Это первый в России изолятор с лифтами.

© РИА Новости / Владимир АкимовПерейти в фотобанкМакет нового следственного изолятора "Кресты-2", строящегося в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Акимов
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Макет нового следственного изолятора "Кресты-2", строящегося в Санкт-Петербурге
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