В Подмосковье задержали замглавы РКК "Энергия" и двух его подчиненных

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Подмосковье задержали замглавы РКК "Энергия" Алексея Белобородова и двух его подчиненных, сообщает СК в мессенджере "ТамТам".

Им предъявили обвинения в покушении на мошенничество.

Расследование уголовного дела продолжается при активном содействии сотрудников Управления "П" ФСБ. Официальное обвинение и меру пресечения задержанным объявят в суде в понедельник.

В "Роскосмосе" заявили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин знает о подозреваемых и распорядился максимально содействовать следствию.

Ранее пресс-служба компании сообщила, что подмосковные следователи выявили в РКК "Энергия" подозреваемых в получении взяток, которые "дают признательные показания".

В июле в госкорпорации рассказали, что Счетная палата по их просьбе проведет комплексную проверку РКК "Энергия".

Проверка Счетной палаты

В июне сообщалось, что 40 процентов нарушений, выявленных Счетной палатой в прошлом году, пришлись именно на "Роскосмос". В денежном выражении они составили 760 миллиардов рублей.

В начале августа глава ведомства Алексей Кудрин заявил, что пока не планирует проверять госкорпорацию.

"У нас пока недостаточно информации (для проведения проверки РКК "Энергия". — Прим. ред.). И в течение года такие проверки, как правило, проводятся по особым каким-то решениям — в первую очередь президента, премьер-министра, парламента. Но иногда, в исключительных случаях мы сами принимаем (решение о проверке. — Прим. ред.) <…> Мы договорились, что если это нужно срочно, то должно быть соответствующее поручение", — сказал Кудрин.

"Роскосмос" — компания, управляющая космической отраслью государства. Создана по инициативе Рогозина из одноименного Федерального космического агентства. Руководителя назначает правительство.

В конце мая госкорпорацию возглавил Дмитрий Рогозин, сменив на этом посту Игоря Комарова. Основной задачей компании он назвал экспансию в космос.