На Ставрополье возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом и "КамАЗом"

На месте ДТП с участием автобуса и КамАЗа в Андроповском районе Ставропольского края. 19 августа 2018

На месте ДТП с участием автобуса и КамАЗа в Андроповском районе Ставропольского края. 19 августа 2018

ПЯТИГОРСК, 19 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом и "КамАЗом" на Ставрополье, в результате которого два человека погибли и девять госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель главного управления МВД по региону.

Ранее в пресс-службе главного управления МЧС России по Ставропольскому краю сообщили, что рейсовый автобус маршрутом Тбилиси-Краснодар и "КамАЗ" столкнулись на трассе "Кавказ" в Андроповском районе на Ставрополье. По информации управления ГИБДД по краю, в результате ДТП погибли гражданин РФ и гражданин с двойным гражданством России и Грузии, госпитализированы девять человек, в числе которых двое граждан Грузии.

"Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", — сообщили в ведомстве, добавив, что с водителем сейчас работают следователи.

По предварительным данным ГУ МВД, водитель автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовиком.