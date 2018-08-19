Сотрудников РКК "Энергия" заподозрили во взяточничестве

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Подмосковные следователи нашли в ракетно-космической корпорации "Энергия" лиц, подозреваемых в получении взяток, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".

Следственные действия проводились при содействии госкорпорации. Подозреваемые дают признательные показания.

Официальное обвинение и мера пресечения задержанным сотрудникам РКК "Энергия" объявят в суде в понедельник.

В "Роскосмосе" заявили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин знает о подозреваемых и распорядился максимально содействовать следствию.

В конце июня Рогозин обратился в Счетную палату и правительство с заявлением о необходимости дополнительной проверки финансово-хозяйственной деятельности РКК "Энергия".

"Не будет места бездельникам и интриганам. Тем, кто путает свою шерсть с государственной", — отметил топ-менеджер.

Проверка Счетной палаты

В июне сообщалось, что 40 процентов нарушений, выявленных Счетной палатой в прошлом году, пришлись именно на "Роскосмос". В денежном выражении они составили 760 миллиардов рублей.

В начале августа глава ведомства Алексей Кудрин заявил, что пока не планирует проверять госкорпорацию.

"У нас пока недостаточно информации (для проведения проверки РКК "Энергия". — Прим. ред.). И в течение года такие проверки, как правило, проводятся по особым каким-то решениям — в первую очередь президента, премьер-министра, парламента. Но иногда, в исключительных случаях мы сами принимаем (решение о проверке. — Прим. ред.) <…> Мы договорились, что если это нужно срочно, то должно быть соответствующее поручение", — сказал Кудрин.

"Роскосмос" — компания, управляющая космической отраслью государства. Создана по инициативе Рогозина из одноименного Федерального космического агентства. Руководителя назначает правительство.

В конце мая госкорпорацию возглавил Дмитрий Рогозин, сменив на этом посту Игоря Комарова. Основной задачей компании станет экспансия в космос, заявил он.