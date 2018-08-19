В МВД назвали возможную причину ДТП на Ставрополье

КРАСНОДАР/ПЯТИГОРСК, 19 авг — РИА Новости. Водитель автобуса, столкнувшегося с "Камазом" на Ставрополье, по всей видимости, не справился с управлением, сообщает ГУ МВД по региону.

Ранее в пресс-службе главного управления МЧС России по Ставропольскому краю сообщили, что рейсовый автобус маршрутом Тбилиси-Краснодар и "Камаз" столкнулись на трассе "Кавказ" в Андроповском районе на Ставрополье. По информации регионального управления ГИБДД, в результате ДТП погибли два человека. В МЧС сообщали, что 17 человек, в том числе пять детей, госпитализированы.

"По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением и допустил столкновение с двигавшейся в попутном направлении грузовой автомашиной", — говорится в сообщении.

По данным ГУ МВД, в настоящее время в медицинских учреждениях края находится девять пострадавших в ДТП, четверо из которых несовершеннолетние.

Как сообщили РИА Новости в центральной диспетчерской службе автовокзала "Краснодар-1", одним из погибших в ДТП стал руководитель грузинской компании. "Нам известно, что в аварии с участием автобуса и зерновоза на Ставрополье одним из погибших стал руководитель тбилисской организации-перевозчика "Миминотранс-G", — сказал диспетчер.