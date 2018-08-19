На Сахалине рабочих завалило при обрушении крыши бывшего завода

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 авг – РИА Новости. При обрушении крыши одного из зданий бывшего целлюлозно-бумажного завода на Сахалине погиб человек, сообщил РИА Новости руководитель ГО и ЧС администрации Поронайского района Владимир Ахметшин.

"При обрушении крыши одного из зданий бывшего целлюлозно-бумажного завода под завалами оказались люди, проводившие работы на объекте. Один из них погиб, пятеро доставлены в местную ЦРБ", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, под завалами могут находиться еще двое рабочих.