После ДТП на Ставрополье госпитализировали 17 человек, заявили в МЧС

ПЯТИГОРСК, 19 авг — РИА Новости. Медики госпитализировали 17 пострадавших в результате ДТП с автобусом и "Камазом" на Старополье, в том числе пятерых детей, сообщает главное управление МЧС по региону.

Ранее в пресс-службе главного управления МЧС России по Ставропольскому краю сообщили, что рейсовый автобус маршрутом Тбилиси-Краснодар и "Камаз" столкнулись на трассе "Кавказ" в Андроповском районе на Ставрополье. По информации регионального управления ГИБДД, в результате ДТП погибли двое, в Единой диспетчерской службе района сообщали о 15 пострадавших.

"По состоянию на 8.00 мск всего пострадало 18 человек: 17 человек госпитализировано, один человек — амбулаторно. В больнице Невинномысска находится 9 человек, двое из которых дети, в больнице Пятигорска госпитализировано 8 человек, трое из них дети", — сообщили в ведомстве.

Как отмечается, в пункте временного размещения остаются 24 человека, которые будут отправлены к месту следования автобусом, выделенным администрацией села Куршава. Организовано всестороннее взаимодействие, добавили в ГУ МЧС.