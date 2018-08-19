В Приморье столкнулись джип и автобус

ВЛАДИВОСТОК, 19 авг — РИА Новости. Джип и автобус столкнулись в Приморье, один человек погиб и десять пострадали, сообщает пресс-служба МВД России по городу Артему.

"На улице Кирова произошло столкновение автомобиля Nissan Safari и пассажирского автобуса. В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили девять пассажиров автобуса и 45-летний водитель внедорожника. Пострадавшие госпитализированы. 61-летний водитель автобуса скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

По факту ДТП со смертельным исходом полиция проводит проверку.