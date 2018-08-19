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Происшествия

Купить жизнь. Самые громкие нераскрытые заказные убийства в России

(обновлено: 08:06 19.08.2018)
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© Gaumont (1994)Кадр из фильма ЛеонКадр из фильма Леон
© Gaumont (1994)

МОСКВА, 19 авг РИА Новости, Виктор Званцев. Ровно 20 лет назад, 19 августа 1998-го, в Екатеринбурге киллер застрелил председателя областного отделения Союза ветеранов Афганистана Владимира Лебедева. Расправа над участником боевых действий, неформальным лидером так называемого афганского движения, возмутила общество. Люди требовали найти и наказать преступников, однако сделать это не удалось даже спустя два десятилетия. РИА Новости рассказывает о самых громких заказных убийствах, которые так и остались нераскрытыми.

Убийство Тимофеева

Главаря Ореховской преступной группировки Сергея Тимофеева по кличке Сильвестр убили 13 сентября 1994-го в центре Москвы. Киллер прикрепил к его автомобилю взрывное устройство, сработавшее в тот момент, когда криминальный авторитет садился в салон. Шансов выжить у Сильвестра не было.

Сергей Тимофеев, основатель Ореховской ОПГ
Сергей Тимофеев, основатель Ореховской ОПГ

Оперативникам сразу стало понятно, что убийство совершили представители конкурирующих ОПГ. Однако следствие по делу быстро зашло в тупик слишком много врагов было у Тимофеева. Его гибель сильно пошатнула позиции "ореховских". Заказчик и исполнитель преступления до сих пор не установлены.

Убийство Рузляева

Тольяттинский криминальный авторитет Дмитрий Рузляев по кличке Дима Большой погиб 24 апреля 1998-го. Автомобиль, в котором, кроме него, находились водитель и два охранника, киллеры изрешетили из автоматов Калашникова недалеко от здания Управления по борьбе с организованной преступностью. Одного из нападавших поймали сотрудники частного охранного предприятия "Центурион", случайно оказавшиеся неподалеку.

CC BY-SA 3.0 / ShinePhantom / Могила Дмитрия Рузляева, одного из криминальных авторитетов Тольятти, убитого в 1998 годуМогила Дмитрия Рузляева на Баныкинском кладбище Тольятти
CC BY-SA 3.0 / ShinePhantom / Могила Дмитрия Рузляева, одного из криминальных авторитетов Тольятти, убитого в 1998 году
Могила Дмитрия Рузляева на Баныкинском кладбище Тольятти

Задержанного доставили в ближайший отдел милиции, однако киллер "не раскололся". Он заявил оперативникам, что просто гулял на улице, услышал стрельбу, испугался и поэтому побежал. Заказчик убийства Рузляева так и остался неизвестен. По одной из версий, причиной расправы послужила борьба за теневой контроль над АвтоВАЗом.

Убийство Иванькова

Покушение на криминального авторитета Вячеслава Иванькова по кличке Япончик произошло 28 июля 2009-го. Киллер открыл огонь, когда Иваньков выходил из ресторана. С множественными огнестрельными ранениями его доставили в больницу и сразу прооперировали. Несколько месяцев он пролежал в коме и скончался в середине сентября, так и не приходя в сознание.

© РИА Новости / Кирилл КалинниковВячеслав Иваньков по кличке Япончик
© РИА Новости / Кирилл Калинников
Вячеслав Иваньков по кличке Япончик

В криминальном мире Япончик считался знаковой фигурой. Его влияние распространялось и за пределы страны. По одной из версий, Иваньков стал жертвой разборок, связанных с переделом сфер влияния. Спустя почти десять лет ни заказчик, ни исполнитель убийства не установлены.

Убийство Вагина

Лидера группировки так называемых центровых Олега Вагина застрелили 26 октября 1992-го в Екатеринбурге. Когда он в сопровождении нескольких охранников выходил из дома, из припаркованного во дворе москвича выскочили два вооруженных преступника и открыли огонь на поражение. Вагин попытался добежать до соседнего подъезда, однако там его ждал третий наемник, расстрелявший криминального авторитета в упор. Также погибли все телохранители.

CC BY-SA 3.0 / Etram / Захоронение криминального авторитета Олега ВагинаМогила криминального авторитета Олега Вагина
CC BY-SA 3.0 / Etram / Захоронение криминального авторитета Олега Вагина
Могила криминального авторитета Олега Вагина

Скорее всего, с Вагиным расправились представители конкурирующей группировки. Однако кто конкретно — неизвестно. Интересно, что убийство произошло в доме, где проживал губернатор Свердловской области, а также высокопоставленные сотрудники МВД и прокуратуры.

Убийство Усояна

Одного из самых влиятельных преступных авторитетов страны Аслана Усояна по кличке Дед Хасан убили 16 января 2013-го в Москве. Утром вор в законе приехал в ресторан и прямо на входе получил пулю из снайперской винтовки. Охранники криминального авторитета, не дожидаясь скорой помощи, доставили его в ближайшую больницу, где он и скончался.

© AP Photo / Russian State TV Channel Rossiya OneАслан Усоян
© AP Photo / Russian State TV Channel Rossiya One
Аслан Усоян

Оперативники выяснили, что киллер прятался напротив входа в заведение, однако задержать его по горячим следам не получилось. А спустя несколько лет расследование и вовсе приостановили. Исполнитель и заказчик преступления до сих пор не найдены. Впрочем, дело не закрыто. По одной из ключевых версий, убийство Деда Хасана связано с борьбой за лидерство в криминальном мире.

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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Иван Прокофьев
Мне вот плевать кто убил этих авторитетов. Лучшем написали про убийства Листьева, Талькова ( убийца известен, но все там очень покрыто мраком) и других уважаемых людей
08:24
19.08.2018
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