В Пятигорске проверят видео, где женщины сушат одежду над Вечным огнем

ПЯТИГОРСК, 18 авг — РИА Новости. Полиция в Пятигорске начала проверку после появившегося в ряде СМИ видео, на котором две женщины сушат одежду над Вечным огнем, сообщил РИА Новости представитель главного управления МВД по Ставропольскому краю.

В субботу телеканал "Рен-ТВ" опубликовал видео, на котором две женщины стоят у Вечного огня в Пятигорске и сушат над пламенем одежду. Ролик был снят очевидцем и размещен в сети. При этом в СМИ отмечается, что прохожие никак не отреагировали на происходящее.

"По данному факту проводится проверка", — отметили в ведомстве.