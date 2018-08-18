Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Томске, где пострадали шесть человек

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Томске, в котором пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба главного управления МВД региона в субботу.

"Восемнадцатого августа около 5 часов (01.00 мск) в городе Томске в районе дома 26 по улице Клюева произошло столкновение двух иномарок, двигавшихся во встречном направлении. В результате ДТП пострадали водитель и 3 пассажира одного автомобиля, а также 2 пассажира другого", — говорится в сообщении.

Как уточнили в МВД, один из водителей – предполагаемый виновник ДТП, он скрылся с места происшествия.

По факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции ищут виновника происшествия.