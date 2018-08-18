На участке трассы Владивосток-Находка восстановили движение

ВЛАДИВОСТОК, 18 авг — РИА Новости. Движение на трассе между Владивостоком и Находкой в Приморье в районе поселка Смоляниново возобновлено после подтопления, сообщает пресс-служба администрации края.

Ранее Примгидромет объявил штормовое предупреждение в из-за сильных дождей с 14 по 16 августа. Главное управление МЧС России по региону позже сообщило, что прогноз оправдался. Как сообщал Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС, 17 августа на большинстве рек в Приморье продолжался подъем уровня воды на 0,2-1,4 метра. Движение на трассе между Владивостоком и Находкой в Приморье было остановлено 15 августа из-за подтопления в районе поселка Смоляниново.

"Восстановлен проезд по трассе Артем–Находка в районе Смоляниново. Временный объезд аварийного моста через реку Лобога открыт для движения всех видов транспорта", — говорится в сообщении.

Специалисты восстановили проезд в село Еловка в Анучинском районе. Дорожная техника "Примавтодора" ждет спада воды, чтобы начать работы по восстановлению проездов к селам Духовское в Пограничном районе, Кондратеновка в Уссурийском городском округе, Васильевка в Михайловском районе.