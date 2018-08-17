В ХМАО произошла утечка нефти

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Утечка нефти на площади 8,6 тысячи квадратных метров произошла на нефтепроводе в Ханты-Мансийском автономном округе в результате незаконной врезки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Утечка нефти на площади 8,6 тысячи квадратных метров произошла на нефтепроводе диаметром 426 миллиметров в Сургуте из-за незаконной врезки", — сказал собеседник агентства.

По его словам, ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов сейчас занимаются специалисты ПАО "Сургутнефтегаз". Обстоятельства ЧП выясняются.