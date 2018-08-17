Суд отказался рассматривать жалобы оштрафованных участников Pussy Riot

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы отказался рассматривать жалобу на решение мирового судьи, оштрафовавшего продюсера панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова и трех участниц группы, выбежавших в полицейской форме на поле стадиона "Лужники" в финале чемпионата мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Это связано с тем, что адвокат всех активистов Николай Васильев направил апелляционные жалобы в суд только на следующий день после того, как истек срок их подачи.

Васильев в суде пояснил, что не успел, потому что был занят во множестве процессов, связанных с Pussy Riot, и не мог обсудить ряд вопросов по ходатайству с обвиняемыми, так как они содержались под стражей в СИЗО. Судья Андрей Лутов не счел эти причины уважительными и отказался рассматривать жалобы.

"Суд постановил: ходатайство защиты о восстановлении срока обжалования решения оставить без удовлетворения, жалобы возвратить заявителю", — огласил решение судья.

Фигуранты дела не явились на заседание, доверившись своему защитнику.

Мировой судья 25 июля оштрафовал за незаконное ношение полицейской формы на 1,5 тысячи рублей Верзилова и трех участниц Pussy Riot – Ольгу Пахтусову, Ольгу Курачеву и Веронику Никульшину, а также постановил изъять у них форму.

Все четверо были признаны виновными в нарушении административной статьи о незаконном ношении формы правоохранительных органов. Никто из четверых вину не признал, поскольку полицейская форма, по их словам, использовалась как средство художественного образа — так же, как используется в кинематографе и театре. Они заявили, что не имели ни умысла посягать на институт государственной власти, ни хулиганских побуждений, а потому невиновны.

Ранее суд признал молодых людей виновными по административной статье о грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Им было назначено наказание в виде 15 суток административного ареста и было на три года запрещено посещение официальных спортивных соревнований.

Три девушки и молодой человек 15 июля выбежали в полицейской форме во втором тайме финального матча чемпионата мира на футбольное поле, с которого были оперативно удалены контрольно-распорядительной службой стадиона. Их отвезли в отдел полиции, где составили протоколы об административных нарушениях.