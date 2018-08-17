Суд отправил под арест экс-ведущего шоу "Ремонт по-честному"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Лефортовский суд санкционировал арест бывшего ведущего программы "Ремонт по-честному" на телеканале "РЕН ТВ" Алексея Самсонова по обвинению в стрельбе из травматического пистолета на юго-востоке Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Самсонова на срок до 15 октября", — сказала она.

По ее словам, Самсонова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия).

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, ночью 15 августа в полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении мужчины на шоссе Энтузиастов. Прибывший на место происшествия наряд установил, что пострадавшим является 41-летний мужчина, который был госпитализирован с огнестрельными ранениями груди, живота и паховой области.

В больнице у мужчины констатировали проникающее ранение головы, перелом лобной кости, а также множественные непроникающие ранения лобной области, груди, живота из травматического оружия. Потерпевший в этот же день написал заявление, где попросил привлечь к ответственности своего обидчика. Подозреваемым оказался Алексей Самсонов — бывший ведущий программы "Ремонт по-честному" и автор влога о ремонте и строительстве на YouTube.

По версии следствия, телеведущий не менее четырех раз выстрелил из травматического пистолета в сторону своего оппонента. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия". Подозреваемый задержан.