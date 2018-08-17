МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Общественный совет при управлении МВД по Москве направил главе министерства Владимиру Колокольцеву запрос на проверку концертной деятельности певицы Лаймы Вайкуле. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики совета Александр Хаминский.

По его словам, проверка входит в компетенцию не только Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, но и Главного управления по вопросам миграции.

"Здесь достаточно непростой механизм доказывания. Необходимо собрать информацию о выступлениях на корпоративных и частных мероприятиях, на афишных гастролях. Установить даты и материалы фото- и видеофиксации. Необходимо запросить пограничную службу ФСБ о датах въезда, выезда. Нужно опросить персонал концертных площадок", — заявил руководитель рабочей группы совета.

Как отметил Хаминский, проверку пройдет в соответствии с российским законодательством.

"Если ты заявляешь о своей законопослушности и приверженности законодательству страны проживания, будь любезен уважать законодательство страны, где зарабатываешь деньги. Проверка, безусловно, будет проведена", — подчеркнул он.

Ранее Вайкуле заявила, что не поедет на гастроли в Крым ни за какой гонорар. По словам певицы, "европейцам это запрещено". Однако позже артистка сообщила, что готова посетить полуостров, если с России снимут санкции, введенные после присоединения республики. Как отметила Вайкуле, в этом случае она даже готова выступить в Крыму бесплатно.

Полуостров стал российским регионом в результате референдума, который проводился после госпереворота на Украине в 2014 году. Около 97 процентов избирателей Республики Крым и 96 процентов жителей Севастополя высказались за возвращение территории в состав России.