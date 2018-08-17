МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Общественный совет при управлении МВД по Москве направил главе министерства Владимиру Колокольцеву запрос на проверку концертной деятельности певицы Лаймы Вайкуле. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики совета Александр Хаминский.
"Здесь достаточно непростой механизм доказывания. Необходимо собрать информацию о выступлениях на корпоративных и частных мероприятиях, на афишных гастролях. Установить даты и материалы фото- и видеофиксации. Необходимо запросить пограничную службу ФСБ о датах въезда, выезда. Нужно опросить персонал концертных площадок", — заявил руководитель рабочей группы совета.
Как отметил Хаминский, проверку пройдет в соответствии с российским законодательством.
"Если ты заявляешь о своей законопослушности и приверженности законодательству страны проживания, будь любезен уважать законодательство страны, где зарабатываешь деньги. Проверка, безусловно, будет проведена", — подчеркнул он.
Полуостров стал российским регионом в результате референдума, который проводился после госпереворота на Украине в 2014 году. Около 97 процентов избирателей Республики Крым и 96 процентов жителей Севастополя высказались за возвращение территории в состав России.