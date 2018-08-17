Медики рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП под Саратовом

САРАТОВ, 17 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врачи оценивают состояние всех пятерых пострадавших в результате массового ДТП с участием автобуса в Саратовской области как тяжелое, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф.

Ранее в областной ГИБДД сообщили, что в пятницу около 11.00 (10.00 мск) на автодороге Нижний Новгород — Саратов столкнулись междугородний автобус с 47 пассажирами, два автомобиля Renault Logan, "Газель Соболь" и Hyundai Creta. В результате ДТП погиб 23-летний водитель черного Renault Logan, которого в ГИБДД считают предполагаемым виновником аварии, еще трое взрослых и двое детей трех и шести лет, ехавших в серебристом Renault Logan, пострадали.

"Двое детей и трое взрослых доставлены в лечебные учреждения в Саратов в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сказала собеседница агентства.