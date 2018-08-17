Авиакомпания "Россия" может взыскать с Панина убытки за задержку рейса

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" может взыскать с актера Алексея Панина убытки за задержку рейса из Симферополя в Москву, следует из слов представителя перевозчика.

"Во время подготовки самолета к вылету, когда все пассажиры должны находиться на своих местах, один из пассажиров встал и обратился к бортпроводникам с отказом от полета. По процедуре, связанной с авиационной безопасностью, покидание воздушного судна одним из пассажиров сопровождается вызовом наряда полиции и обследованием воздушного судна", — сказал собеседник агентства.

В авиакомпании подчеркнули, что никаких деструктивных действий в поведении пассажира не было, однако ситуация привела к задержке вылета, поэтому в соответствии с внутренним регламентом будет рассматриваться вопрос о возмещении "России" убытков.

Накануне рейс Симферополь — Москва задержали на полтора часа. В аэропорту заявили, что причиной стало буйное поведение одного из пассажиров, но что это был Панин, не подтвердили. Однако актера в самолете запечатлели на фото и видео, появившихся в соцсетях. По словам очевидцев, Панин был нетрезв, разгуливал по салону и не слушался стюардов. При этом источник в экстренных службах Крыма сообщил РИА Новости, что актера вместе с дочкой сняли с рейса по его собственной просьбе.