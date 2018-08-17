Одного из пострадавших при взрыве на ростовской шахте перевели в реанимацию

ВОЛГОГРАД, 17 авг – РИА Новости. Один из пятерых пострадавших при взрыве на шахте "Обуховская" в Ростовской области после операции переведен в реанимацию, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

Ранее сообщалось, что вечером 16 августа произошел взрыв на шахте "Обуховская" в городе Зверево Ростовской области. ЧП случилось при заряжении забоя монтажной камеры лавы — взорвались шпуровые заряды. В результате погиб проходчик 1992 года рождения, пять человек госпитализированы.

"В настоящее время состояние одного из них оценивается как тяжелое. Он находится в реанимации после проведенной операции. Еще один пациент находится в состоянии средней степени тяжести, остальные трое – в удовлетворительном", — сообщили в минздраве.